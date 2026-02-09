Житель Троицка отделался условным сроком за контрафактный алкоголь на 1,2 млн рублей

Из незаконного оборота изъяли почти 4 тысячи бутылок «паленки»

Варненский районный суд вынес приговор 36‑летнему жителю Троицка, признанному виновным в незаконном обороте алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские пресекли противоправную деятельность в марте 2025 года. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что ранее судимый предприниматель использовал автомобиль своего знакомого для перевозки крупной партии контрафакта, причем водителя использовали вслепую — о характере груза он не знал.

При досмотре машины полицейские изъяли 3800 бутылок алкоголя без акцизных марок. Оценочная стоимость изъятой продукции превысила 1,2 миллиона рублей.

Мужчину осудили по двум статьям Уголовного кодекса: за приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированного алкоголя в особо крупном размере и незаконное использование товарного знака. С учетом характеристики обвиняемого суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Изъятая алкогольная продукция по решению суда подлежит уничтожению.