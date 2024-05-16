Житель Троицка лишился около 3 млн рублей из‑за взлома аккаунта на «Госуслугах»

Возбуждено уголовное дело

В Троицке 48-летний местный житель, поддавшись обману, перевел мошенникам около 3 миллионов рублей. Деньги были взяты в кредит, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейским мужчина сообщил, что неизвестные якобы взломали его аккаунт на «Госуслугах» и, чтобы они не оформили кредиты на его имя, ему самому нужно было оформить займы и перевести деньги на «безопасный счет».

«Поверив человеку, которого впервые услышал по телефону, южноуралец оформил кредиты в нескольких банках на сумму более 3,1 миллиона рублей и перевел на счета незнакомца», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Ранее в Магнитогорске возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении клиентов оздоровительного центра «Семья». Прокурорская проверка показала, что работники учреждения навязывали пенсионерам кредиты на оздоровительные услуги.