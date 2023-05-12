Житель Троицка хотел поработать вахтой на Крайнем Севере, но стал жертвой мошенников

Мужчина перевел 26 тысяч рублей несуществующему начальнику отдела кадров

Житель Троицка в поисках работы оставил резюме на популярном сайте. Позвонивший спустя время незнакомец представился начальником отдела кадров крупной компании. Он предложил троичанину отправиться на вахту на Крайний Север с зарплатой в 200 тысяч рублей. Потенциальная история успеха оказалась схемой обмана мошенников, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший согласился поехать на вахту в должности инженера-дефектоскописта. Тогда его попросили прислать на почту копии документов, а после — заплатить за медкомиссию и застраховаться от несчастных случаев. Это обошлось в 16 тысяч рублей. Потом мошенник пояснил, что мужчине придется оплатить и половину стоимости билета на самолет — 10 тысяч рублей. Однако «кадровик» пообещал, что работодатель возместит потраченные деньги через 10 минут.

Троичанин понял, что ни зарплаты, ни работы ему не видать, когда спустя время деньги не вернулись, а на почту не отправили билет на самолет.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ).

Напомним, ранее москвич лишился 850 тысяч рублей при покупке иномарки в Челябинске. При этом владелец авто действительно его продавал.