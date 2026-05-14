Житель Троицка из ревности убил супругу и утопил тело в водоеме

56-летний мужчина уже дал признательные показания

В Троицке оперативники уголовного розыска в кратчайшие сроки раскрыли особо тяжкое преступление — убийство местной жительницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Заявление о пропаже 50-летней женщины поступило в дежурную часть в начале мая: ее дочь сообщила, что мать несколько дней не выходит на связь и отсутствует на работе. Сотрудники полиции установили круг общения троичанки и в ходе грамотно спланированных оперативно-разыскных мероприятий вышли на след подозреваемого.

Им оказался 56-летний ранее судимый местный житель — супруг пропавшей. Мужчину задержали в Челябинске и доставили в территориальный отдел полиции. Задержанный рассказал, что между ним и супругой случился конфликт на почве ревности. В ходе ссоры мужчина жестоко расправился с женой, а затем, пытаясь скрыть следы преступления, вывез тело на собственном автомобиле и утопил в местном водоеме.

Тело погибшей уже извлекли из воды. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Злоумышленник взят под стражу.