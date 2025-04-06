Житель Троицка и его подруга потеряли почти миллион рублей на инвестициях

Потерпевшие стали жертвами новой мошеннической схемы

В Троицке 46-летний мужчина стал жертвой новой мошеннической схемы. Он не только сам лишился крупной суммы, но и втянул в сомнительный способ заработка свою подругу. В общей сложности они потеряли почти миллион рублей. Подробнее о схеме рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Мошенники стали использовать схему с „доверенным лицом“, если „жертва“ оказывается не в состоянии оформить крупный кредит»,— уточнили в ведомстве.

Потерпевший рассказал, что увидел рекламу заработка на инвестициях и перешел по ссылке. Вскоре к нему подключили «куратора», который пообещал отличную прибыль и рекомендовал установить на телефон ряд приложений. После он помог троичанину внести первый платеж.

Потерпевший вложил свои сбережения в размере 85,5 тысячи рублей, оформил новую банковскую карту с лимитом переводом до 300 тысяч рублей в сутки и даже попытался взять кредит в размере 2,2 миллиона рублей, но получил отказ. После этого аферисты рекомендовали ему найти «доверенное лицо», чтобы позже вывести деньги. Им стала подруга мужчины.

Женщина по руководством куратора оформила кредит в размере более 856 тысяч рублей и перевела все полученные деньги на счет своего друга. Тот, в свою очередь, — на счет мошенников. Но и после этого вывести деньги не удалось, и мужчине рекомендовали найти новое доверенное лицо. Он обратился к своему другу, но тот заподозрил, что троичанина обманывают, и рекомендовал обратиться в полицию.

В отделе МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).