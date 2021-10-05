Житель Троицка два дня покупал продукты на «билеты банка приколов»

Подложные купюры в магазине обнаружили после сдачи кассы

В полиции Троицка задержали 44-летнего местного жителя после того, как мужчина два дня покупал продукты на «билеты банка приколов». Всего он совершил продукты на 10 тысяч рублей, а заметить подлог продавцы смогли только спустя несколько дней после сдачи кассы. По данным пресс-службы регионального полицейского главка, на мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Мужчину задержали после заявления от работников продуктового магазина в поселке ГРЭС. Оказалось, что 44летний троичанин использовал вместо денег купюры «билеты банка приколов» и два дня покупал продукты на 10 тысяч рублей.

«Сотрудникам полиции подозреваемый пояснил, что решил попробовать расплатиться подложными купюрами за товар в магазине, а после того, как продавец выдала сдачу, повторил противоправное деяние на следующий день. По истечению нескольких дней, при сдаче кассы, подложные купюры были обнаружены», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На мужчину возбудили уголовное дело за мошенничество. Максимальная санкция указанной части статьи — два года лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащим поведении. Причиненный им ущерб полностью возмещен.