Житель Трехгорного попал в реанимацию после укуса гадюки

Опасность для жизни молодого человека все еще сохраняется

В медико-санитарную часть № 72 города Трехгорного в тяжелом состоянии поступил молодой человек, укушенный гадюкой. Как сообщили ИА «Первое областное» в медицинском учреждении, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Подробной информацией о том, где и при каких обстоятельствах жителя Трехгорного укусила гадюка, медики не располагают. Первоначально пострадавшего поместили в реанимацию, ему была оказана вся необходимая в таких случаях помощь. Сейчас молодой человек продолжает лечение в отделении хирургии.

«Состояние пациента удовлетворительное. Но опасность для жизни пока сохраняется», — уточнили врачи.

По информации Роспотребнадзора, яд гадюки оказывает негативное воздействие на свертываемость крови, увеличивает проницаемость сосудов, а также вызывает тяжелое поражение кожи и мышц в зоне укуса. Наиболее опасны укусы в верхнюю часть туловища.

Гадюки не агрессивны. Чтобы избежать их укуса, достаточно соблюдать меры предосторожности в местах, где водятся эти змеи: не ходить по высокой траве или глубокому песку, не взбираться на деревья, особенно по ночам.