Житель Таджикистана пытался провезти в Челябинск 800 сигарет

Это в три раза превышает норму

В челябинском аэропорту таможенники пресекли ввоз 40 незадекларированных пачек сигарет, сообщили в пресс-службе таможни.

32-летний житель Таджикистана пытался провезти 800 сигарет.

«Один совершеннолетний пассажир может ввезти в Россию 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 200 изделий с нагреваемым табаком („стиков“), или 250 граммов табака, или изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов», — сообщил начальник таможенного поста Алексей Алексеев.

Мужчине грозит административная ответственность.