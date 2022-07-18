Житель Свердловской области утонул в челябинском озере

Его тело нашли на глубине четырех метров

На озере Калды в Кунашакском районе Челябинской области утонул 66-летний житель Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы региона.

Мужчина приехал на озеро 11 июля. Он отплыл от берега примерно на 150 метров, нырнул в воду, но ни на берег, ни в лодку не вернулся. Об этом полиции рассказали очевидцы.

Поиски шли три дня. Спасатели с лодки обследовали дно озера с помощью водолазных станций, проверили берег и заросли камыша.

В четверг, 14 июля, тело мужчины нашли на глубине четырех метров, в полукилометре от берега. Его передали сотрудникам полиции.

Напомним, в выходные на Шершнях утонул мужчина. Его надувную лодку нашли возле берега.