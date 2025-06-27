Житель Свердловской области организовал нарколабораторию на Южном Урале

До задержания в сентябре 2024 года он с товарищами синтезировал больше 19 кг мефедрона

В Челябинский облсуд направлено уголовное дело наркохимика из Свердловской области, который организовал лабораторию и вместе с подельниками «варил» мефедрон в селе Клепалово Каслинского района, сообщает пресс-центр прокуратуры.

«Химики» успели синтезировать около 19 килограммов наркотика. Из них 8 кг развезли по тайникам, передав координаты в интернет-магазин, остальное хранили в автомобиле и нарколаборатории, чтобы продать позже. Однако замысел в сентябре 2024 года пресекли сотрудники УФСБ по Челябинской области.

Жителю Свердловской области предъявлено обвинение в производстве наркотиков в особо крупном размере и покушении на их сбыт. Дело ушло в суд.

В отношении двух соучастников материалы выделены в отдельное производство.