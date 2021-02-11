Житель Сосновского района потерял 20 тысяч рублей, купив авиабилет на неизвестном сайте

Возбуждено уголовное дело

Южноуралец обратился в полицию с заявлением о хищении с его банковского счета 20 тысяч рублей при покупке авиабилета на интернет-ресурсе. Об этом сообщили в отделе МВД России по Сосновскому району.

Мужчина решил купить билет на самолет, но почему-то воспользовался не общеизвестными сайтами, а странным интернет-ресурсом. Он, как обычно, заполнил паспортные данные в анкете, а также номер банковской карты и, получив СМС-сообщение с кодом, ввел его в форме сайта для завершения покупки. Только вместо обещанного билета получил уведомление об ошибке, однако деньги с карты уже списались. Южноуралец не смог связаться с техподдержкой этого сайта и обратился в полицию.

Следственным отделом ОМВД по Сосновскому району было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

ГУ МВД по Челябинской области напоминает гражданам, что авиабилеты необходимо покупать только на официальных сайтах.