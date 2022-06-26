Житель Снежинска взял в кредит два миллиона рублей и перевел мошенникам

Общий ежемесячный платеж составил более 60 тысяч рублей

Житель Снежинска взял два кредита на сумму более двух миллионов рублей и перевел деньги мошенникам, которые представились сотрудниками банка. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он убедил потерпевшего в том, что его сбережения находятся в опасности, и чтобы защитить их, необходимо взять два кредита и перевести деньги на безопасные счета.

Взволнованный житель Снежинска оформил займ на сумму 1 300 000 рублей в одном банке и на 700 тысяч рублей — в другом. Полученные деньги он обналичил и перевел на указанные счета. При этом мужчина уничтожил часть чеков по указанию мошенников.

«В последнем телефонном разговоре с потерпевшим злоумышленники сообщили своей жертве, что они не являются сотрудниками банка, а мужчину — просто обманули. Житель Снежинска обратился с заявлением в органы внутренних дел. Полицейским он пояснил, что ранее слышал о подобных схемах обмана, но всерьез эту информацию не воспринимал. Общий ежемесячный платеж снежинца за взятые кредитные обязательства составил более 60 тысяч рублей»,— сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовно дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

В полиции горожан призвали быть внимательными и прерывать подобные звонки. Для того, чтобы убедиться, что с вашими деньгами все в порядке, следует самостоятельно набрать номер, указанный на обратной стороне карты.