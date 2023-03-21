Житель Снежинска скачал мобильное приложение и потерял 250 тысяч рублей

Наводку на онлайн-сервис дал телефонный мошенник

42-летний житель Снежинска лишился 250 тысяч рублей, поверив телефонным аферистам. Злоумышленник представился сотрудником банка и убедил мужчину, что на его имя неизвестные оформляют кредит. Об этом сообщили в пресс-службе снежинской полиции.

Собеседник заверил потерпевшего, что для сохранения денег нужно сменить номер счета в мобильном приложении банка. Также мошенник попросил снежинца установить новое приложение, которое якобы сможет помешать перевести со счета деньги. Произошло обратное — 250 тысяч рублей пропали с карты мужчины.

Полиция возбудила уголовное дело о краже, совершенной с банковского счета (часть 3 статьи 158 УК РФ).

В пресс-службе полиции Снежинска напомнили, что нельзя выполнять просьбы незнакомцев установить какие-либо приложения. Также нельзя сообщать пароли или коды подтверждения из СМС.