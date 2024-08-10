Житель Снежинска перевел мошенникам почти три миллиона рублей

Мужчина хотел спасти свои деньги и доверился неизвестным

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 60-летний житель Снежинска. Мужчина рассказал, что неизвестные запугали его и вынудили перевести сбережения на «безопасный счет», а также взять кредит. В результате он лишился более 2,9 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал, что сначала ему поступило несколько звонков якобы от представителей службы безопасности банка, которые сообщили, что кто-то получил доступ к его счетам. Затем мужчине сообщили, что неизвестные получили его данные и оформляют на его имя кредит. Чтобы спасти деньги, ему настоятельно рекомендовали перевести сбережения якобы на безопасный счет, а также подать встречную заявку на оформление кредита, чтобы аннулировать предыдущую. Взволнованный снежинец сделал все так, как от него требовали.

Затем ему начали поступать сообщения о том, что необходимо гасить кредит. Тогда мужчина понял, что его обманули. Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители вновь напоминают о том, что если незнакомцы заводят разговор о деньгах, необходимо класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Чтобы не стать жертвой мошенников, можно также проконсультироваться у специалистов Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области, позвонив по бесплатному номеру *1593.