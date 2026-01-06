Житель Снежинска перевел мошенникам 1,2 млн рублей родителей

Парня убедили во взломе «Госуслуг»

18-летний житель Снежинска перевел мошенникам все сбережения своих родителей. На его электронную почту прислали фейковое письмо от портала «Госуслуги» о взломе личного кабинета. Следуя инструкции, он связался по указанному номеру, где с ним начали общаться лжесотрудники правоохранительных органов. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Челябинской области.

Злоумышленники заявили, что со счетов его родителей фиксируются переводы в пользу «вооруженных сил недружественного государства», и чтобы избежать обвинения в государственной измене, необходимо «задекларировать» наличные средства.

Поддавшись панике и следуя телефонным указаниям, юноша собрал все домашние накопления — более 1 200 000 рублей — и перевел деньги на счета, предоставленные аферистами. Осознание обмана пришло только после завершения операций. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают о базовых правилах безопасности: официальные службы никогда не рассылают уведомления о взломах с требованием срочно звонить по указанным номерам, не требуют переводить деньги на «безопасные счета» и не угрожают уголовным преследованием по телефону. При любых подозрениях необходимо самостоятельно звонить в организацию по официальному номеру или обращаться в полицию.