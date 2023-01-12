Житель Снежинска отдал 30 тысяч рублей за обещание не публиковать его интимное видео

Мошенник вошел в доверие в роли подруги по переписке

30-летний житель Снежинска познакомился в интернете с девушкой и начал с ней интимную беседу. В ответ на откровенные кадры собеседницы мужчина отправил свое приватное видео. Когда выяснилось, что виртуальной «любовницей» оказался мошенник, который взялся за шантаж, молодому человеку пришлось отдать немалую сумму за обещание не публиковать ролик. Об этом рассказали в пресс-службе снежинской полиции.

После получения интимного видео снежинца «подруга по переписке» заявила, что выложит ролик в городские сообщества и отправит всем контактам потерпевшего. Чтобы избежать этого, мужчина перевел пять тысяч рублей. Однако манипуляции продолжились, и снежинец, опасаясь за свою репутацию, отправил еще 10, а потом и 15 тысяч рублей.

Только когда шантажисты запросили за удаление ролика 30 тысяч рублей, мужчина понял, что это может продолжаться долго, и обратился в полицию. Сотрудники МВД ищут мошенников.

Напомним, ранее две челябинки отдали мошенникам 195 тысяч рублей, поверив схеме «ваш родственник попал в ДТП».