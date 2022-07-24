Житель Саткинского района лишился более полумиллиона рублей при покупке японского автомобиля

После того, как мужчина перечислил деньги, менеджер компании перестал выходить на связь

Житель Саткинского района решил приобрести японский автомобиль. Деньги мужчина компании перечислил, но авто так и не получил. Ущерб составил 620 тысяч рублей, сообщили 24 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейским 44-летний мужчина рассказал, что на сайте частных объявлений увидел сообщение о продаже автомобиля из Японии и решил связаться с менеджером компании. Обговорив условия доставки и оплаты транспорта, он попросил выслать видео приобретаемой машины, однако менеджер отказал, объяснив это условиями работы компании. Затем потерпевшему прислали на электронную почту договор купли-продажи. Ознакомившись с ним, мужчина перевел на указанный счет 80 тысяч рублей.

«После саткинцу сообщили, что для погрузки внедорожника на паром, который доставит его в Россию, нужно оплатить полную стоимость автомобиля. Последовав указаниям злоумышленника, заявитель осуществил переводы на общую сумму 540 000 рублей. После этого „менеджер“ сообщил, что паром сломался, а потом и вовсе перестал выходить на связь»,— рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления.