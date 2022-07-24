Житель Саткинского района решил приобрести японский автомобиль. Деньги мужчина компании перечислил, но авто так и не получил. Ущерб составил 620 тысяч рублей, сообщили 24 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Полицейским 44-летний мужчина рассказал, что на сайте частных объявлений увидел сообщение о продаже автомобиля из Японии и решил связаться с менеджером компании. Обговорив условия доставки и оплаты транспорта, он попросил выслать видео приобретаемой машины, однако менеджер отказал, объяснив это условиями работы компании. Затем потерпевшему прислали на электронную почту договор купли-продажи. Ознакомившись с ним, мужчина перевел на указанный счет 80 тысяч рублей.
«После саткинцу сообщили, что для погрузки внедорожника на паром, который доставит его в Россию, нужно оплатить полную стоимость автомобиля. Последовав указаниям злоумышленника, заявитель осуществил переводы на общую сумму 540 000 рублей. После этого „менеджер“ сообщил, что паром сломался, а потом и вовсе перестал выходить на связь»,— рассказали в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления.