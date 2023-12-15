Житель Сатки потерял 144 тысячи рублей, поверив новой схеме мошенников

Злоумышленники оформили на мужчину кредитную карту

Сварщик из Сатки стал жертвой мошенников, оформивших на него кредитную карту с лимитом 200 тысяч рублей, сообщили Первому областному информагентству в ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчине позвонила якобы сотрудница банка и сообщила, что на его карту зачислены бонусы, которые можно обменять на рубли. Для этого девушка попросила назвать код из SMS.

«Заявитель задумался, не обманули ли его мошенники, и обратился в ближайшее отделение банка. Там сотрудница сообщила, что на его имя оформлена кредитная карта с лимитом более 200 тысяч рублей, с которой уже сняты 144 тысячи», — рассказали в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупреждает южноуральцев о новой схеме мошенничества под видом оплаты коммунальных услуг.

Жительница Челябинска Оксана Бокова стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ. Женщина рассказала Первому областному информагентству, почему поверила мошенникам.



Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.