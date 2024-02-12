Житель Саратова оформил микрозаем на южноуральца

Потерпевший узнал об этом, когда получил сообщение о задолженности

34-летнему жителю Кизильского района Челябинской области сообщили о задолженности перед микрофинансовой организацией. Сумма долга составила шесть тысяч рублей. Он обратился в полицию, и оказалось, что к мошенничеству причастен 21-летний житель Саратова, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Работая по заявлению, полицейские задержали подозреваемого. Оказалось, что он подал онлайн-заявку в микрофинансовую организацию от имени жителя Кизильского района, а счет указал свой. После того как заявку одобрили, деньги были перечислены на счет злоумышленника, а должником остался южноуралец.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 1 статьи 159 УК РФ).