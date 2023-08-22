Житель поселка Западного избил спаниеля и его хозяйку

В редакцию прислали запись с камеры наблюдения в подъезде

В редакцию обратилась жительница загородного поселка Западного под Челябинском Светлана Ивановна О. Она рассказала, что ее 11-летнего спаниеля Джесси регулярно обижает сосед. Дело происходит в доме 7 на улице Просторной.

«Уже полгода я регулярно получаю от него то пинки, то тычки, но тут он очень сильно пнул мою собаку, душил ее. Я пыталась выхватить Джесси у него из рук, но и мне досталось. Джесси я отвезла в клинику, серьезных травм, к счастью, нет. У меня в травмпункте ОКБ № 3 диагностировали легкое сотрясение мозга, не считая синяков по всему телу», — рассказала Первому областному информагентству Светлана Ивановна.





Хозяйка Джесси 19 августа обратилась с заявлением в отделение полиции Кременкульского района, где изложила все факты. В распоряжении редакции есть видеозапись с камер наблюдения в подъезде и на улице: высокий и сильный мужчина берет спаниеля за длинные уши и тащит к выходу, отталкивая, а потом и роняя Светлану Ивановну, которая пытается отбить питомца.

У Светланы живут две собаки: Джесси и Прада

«Соседи уже подарили маме перцовый баллончик. Мама уходит подальше гулять с собаками, но это не дело. В „Просторах“ очень много семей с домашними животными. Да и мама не девочка для битья. Нужно срочно что-то придумывать и защищаться от таких… соседей», — говорит дочь Светланы Анна Егорова, которая живет в другом городе.

В отделении полиции Кременкульского района Челябинской области редакции подтвердили, что заявление принято в работу и все изложенные факты будут проверены.