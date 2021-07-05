Житель Озерска утонул в озере Акуля

Мужчину нашли на середине водоема

72-летний житель Озерска утонул в озере Акуля в районе Кыштыма. Об этом сегодня, 5 июля, сообщили в пресс-службе 8-го поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по Челябинской области.

ЧП случилось в минувшую пятницу. Мужчина пошел купаться со стороны садоводческого товарищества, но на берег так и не вышел.

Прибывшие спасатели нашли тело погибшего на середине водоема.

1 июля в Песчаном карьере в Копейске утонул молодой мужчина.

Трое мужчин отправились плавать на самодельном деревянном плоту в пластовском карьере. В какой-то момент плот перевернулся, один мужчина упал в воду и утонул.

В конце июня в реке Урал в Магнитогорске утонул молодой мужчина. В Агаповском районе 72-летний пенсионер ушел купаться в реке Бахта и не вернулся.

1 июля спасатели нашли тело утонувшего несколько дней назад 45-летнего мужчины. Поиски осложняло сильное и холодное течение реки Урал.

ИА «Первое областное» рассказывало о правилах поведения в воде для взрослых и детей.