Житель Озерска продал автомобиль и перевел деньги мошенникам

Полицейские разыскивают злоумышленников

Мошенники убедили жителя Озерска перевести на якобы резервные счета все его сбережения, а также заставили продать автомобиль и оформили на его имя несколько кредитов. В результате мужчина лишился более 4,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейским 60-летний потерпевший пояснил, что ему позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и сообщил, что его персональные данные скомпрометированы, поэтому необходимо как можно скорее обезопасить его деньги, то есть перевести на резервные счета.

«Мужчина ранее слышал о подобных схемах мошенничества, однако злоумышленник смог убедить южноуральца в правдивости информации и пообещал, что все переведенные им денежные средства вернутся ему на счета. По указанию мошенников мужчина перевел деньги с кредитных карт, а также установил приложение удаленного доступа. Злоумышленники смогли оформить на него займы в различных банках. Под диктовку мужчина совершал переводы на номера телефонов неизвестных ему людей. Кроме того, он продал свой автомобиль стоимостью более двух миллионов рублей и вырученную сумму также перевел на указанные аферистами счета»,— рассказали в ведомстве.

Спустя некоторое время мужчина начал обзванивать входящие номера, чтобы узнать, когда деньги вернутся на его счета, однако трубку уже никто не брал. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Уже после этого он узнал, что мошенники оформили на него еще один кредит с помощью удаленного доступа. Таким образом сумма ущерба составила 4 миллиона 590 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Правоохранители разыскивают причастных к совершению преступлений.