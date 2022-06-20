Житель Озерска перевел телефонным мошенникам более миллиона рублей

Злоумышленники убедили мужчину в том, что его деньги хотели списать и их нужно перевести на другой счет

Житель Озерска после звонка «сотрудника банка» перечислил на чужой счет более миллиона рублей, а также отправился в другой город, чтобы взять кредит по требованию мошенников. Возбуждено уголовное дело, полицейские разыскивают причастных к совершению преступления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

35-летний озерчанин рассказал полицейским, что ему позвонили с номера телефона банка и сообщили, что произошла попытка перевода денег с его накопительного счета. При этом сотрудник банка объяснил, что операцию предотвратили, однако для того, чтобы обезопасить деньги, их нужно перевести на сторонний счет. Поверив звонившему, мужчина съездил в банк, обналичил накопленные 1 055 000 рублей и перевел их на продиктованный ему счет.

«На следующий день потерпевшему перезвонил другой мужчина, якобы из правоохранительных органов, и рекомендовал отправиться в отделение банка, находящееся в другом городе, оформить кредит, перевести его на безопасный счет, тем самым предотвратить атаку мошенников. Не задумываясь, мужчина отправился в Челябинск, однако на полпути поделился проблемой с родственником, который ему сообщил, что это одна из самых используемых схем обмана аферистов, после чего озерчанин обратился в полицию»,— рассказали в ведомстве.

При этом мужчина знал об этих мошеннических схемах и даже проверял принадлежность номеров телефонов банку. Но забыл, что мошенники используют приложение подмены номеров.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Причастным к совершению преступления грозит до десяти лет тюремного заключения.