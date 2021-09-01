Житель Озерска перевел мошенникам почти 6 миллионов рублей

Мужчина думал, что зарабатывает на бирже с помощью купленных акций

59-летний житель Озерска увидел в интернете объявление о дополнительном заработке путем вложения денег в продажу акций на биржевой платформе. Решив заработать, он установил приложение удаленного доступа к телефону, с помощью которого он якобы мог отслеживать баланс на своем счете. Он перевел мошенникам почти шесть миллионов рублей, но сам ничего не заработал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Злоумышленники убедили жителя Озерска, что для большего заработка потребуются крупные вложения. Мужчина перевел все свои накопления и даже взял несколько кредитов на крупные суммы. Погасить долги он планировал после того, как получит прибыль. Так, в течение двух месяцев потерпевший переводил крупные суммы.

«Используя программу удаленного доступа на мобильном телефоне, мошенники создавали для него видимость роста прибыли. Когда потерпевший решил вывести накопленные деньги, его счет заблокировали. Таким образом мужчина лишился 5 735 тысяч рублей. Следствием УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению противоправного деяния.

Полицейские напоминают: разбогатеть и построить бизнес в интернете зачастую к вам обращаются мошенники, будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки.