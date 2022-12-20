Житель Озерска перевел мошенникам 2,6 млн рублей при попытке заработать на вложениях

Для убедительности злоумышленники «прикормили» жертву небольшой прибылью

В Озерске 54-летний мужчина пытался заработать на купле-продаже акций, оформил несколько крупных кредитов и перевел все деньги по указке куратора-трейдера. Об этом сообщили в городской полиции.

Потерпевший искал дополнительный заработок и заполнил анкету на одном из сайтов о покупке акций. С мужчиной связался трейдер, представился Юрием и обещал гарантированный доход от вкладов. Он рассказал озерчанину, что имеет два высших образования, проходил стажировку в зарубежных банках и успел купить квартиру благодаря доходам от инвестиций.

«Под руководством Юрия потерпевший совершал сделки и даже вывел небольшую прибыль на свою банковскую карту. Пройдя обучение и окончательно удостоверившись в возможности получения легкого заработка с процентов от вкладов, мужчина оформил на себя несколько крупных кредитов и перевел их на счета, указанные Юрием. Затем внес свои накопления для вывода „заработанной“ суммы, однако этого сделать не удалось, потому что необходимо было оплатить налог, но денежных средств у озерчанина больше не было. Мужчина обратился в правоохранительные органы», — рассказали в полиции.

Сумма ущерба составила более 2,6 миллиона рублей.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске 48-летняя санитарка одной из городских больниц взяла кредиты и перевела мошенникам 3 миллиона рублей.

Автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.