Житель Озерска перевел мошенникам 2,5 млн рублей, несмотря на отговоры банка

Чтобы ему выдали средства, мужчина ввел в заблуждение сотрудников банка

73-летний пенсионер из Озерска перевел мошенникам 2,5 миллиона рублей. Мужчина выполнял все указания лжесотрудников Росфинмониторинга, несмотря на предупреждения от реальных работников банка. Об инциденте ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе полиции Южного Урала.

Пенсионеру позвонил неизвестный и представился сотрудником почты, сообщив, что на его имя поступила посылка. Для ее получения было необходимо продиктовать код из СМС. После того как мужчина озвучил его, с ним связался другой человек — якобы представитель Росфинмониторинга.

Тот сообщил пенсионеру, что на его имя оформлена доверенность на неустановленного человека, дающая тому право распоряжаться его банковскими счетами, а также квартирой и машиной. Мошенники предложили «обезопасить» сбережения и перевести деньги на «безопасные» счета.

Мужчина выполнил все указания лжеспециалистов. Он перевел около 2,5 миллиона рублей знакомому, получил их обратно, а затем снял деньги в банке и отправил их на продиктованные счета. Также по просьбе мошенников он переслал фото ПТС на свое авто.

Пенсионер приходил в банк пять раз в течение нескольких дней, сотрудники пытались его отговорить от снятия денег и предупреждали, что он общается с мошенниками. Попытки оказались тщетными.

После нескольких отказов от сотрудников мужчина позвонил на горячую линию банка и пожаловался, сказав, что деньги ему нужны на дорогостоящее лечение. Пенсионер получил деньги и перевел их мошенникам.

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