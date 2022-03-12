Житель Озерска перечислил мошенникам более 3 млн рублей

Вымогатели представились сотрудниками коммерческого банка

В Озерске местный житель лишился более 3 млн рублей, при этом он был уверен, что спасает личные накопления от мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

В отделении полиции мужчина пояснил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником финансового отдела банка, который уверенным голосом сообщил, что мошенники пытались снять его накопления со счета. Чтобы обезопасить деньги, необходимо перевести их на «резервные ячейки».

«Специалист» сказал, что необходимо следовать определенному алгоритму и для начала установить приложение на телефон, что потерпевший и сделал. Затем мужчине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, рекомендуя для сохранения денег следовать всем указаниям «представителя» банка.

В течение двух недель мужчина произвел десятки переводов небольшими суммами через терминал на неизвестные телефонные номера, а также оформил несколько крупных кредитов, которые перевел через банковское приложение. Общая сумма средств, направленных мошенникам, превысила 3 млн рублей.

Следственным отделом Управления МВД России в Озерске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.