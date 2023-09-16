Житель Озерска лишился 700 тысяч рублей, желая построить дом

Компания, с которой мужчина заключил договор, перестала существовать после получения денежного перевода

61-летний житель Озерска нашел в интернете компанию, которая построит ему дом. Он перечислил в качестве предоплаты 700 тысяч рублей, но потом узнал, что наткнулся на мошенников, и обратился в полицию. Об этом сообщили 16 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчина рассказал, что связался с менеджером подходящей ему компании, обсудил все детали и заключил договор на строительство дома. В бумаге сообщалось, что озерчанин должен заплатить 50% от стоимости работ, то есть 700 тысяч рублей. Он перевел указанную сумму на якобы счет компании.

За неделю до начала строительства он решил позвонить по указанным в договоре номерам, чтобы удостовериться, что все в порядке. Но трубку никто не взял. Тогда мужчина решил посетить сайт компании, однако он оказался закрыт. Тогда озерчанин понял, что его обманули.

В полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).