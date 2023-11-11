Житель Озерска лишился 1,3 млн рублей, желая заработать на бирже

Деньги мужчина взял в кредит

54-летний житель Озерска лишился 1,3 миллиона рублей, взятых в кредит, желая заработать на бирже. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал, что увидел в интернете рекламу заработка. Он перешел по ссылке, ввел свои контактные данные и вскоре ему поступил звонок от якобы трейдера, который пообещал большой и быстрый доход. Мужчина согласился и зарегистрировался на указанном сайте, а затем оформил кредит на сумму 1,3 миллиона рублей и начал переводить деньги на указанные трейдером счета.

«Некоторое время он видел, что появляется прибыль, но когда решил вывести ее, брокеры перестали выходить на связь. После этого он понял, что стал жертвой мошенников»,— уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!