Житель Озерска 70 метров полз по льду после спасения из полыньи

Рыбака нашли сотрудники экстренных служб, у него констатировали переохлаждение

В Озерске спасли рыбака, который провалился под лед в сотне метров от берега. Мужчина сумел выбраться из воды, но добраться до берега сил у него уже не хватило.

Как рассказали в пресс-службе администрации «запретки», звонок в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил вечером в понедельник, 27 ноября. Очевидцы сообщили, что в районе первого мыса кричит человек, тонет, просит о помощи.

«Спустя пять минут на место вызова выехала дежурная смена спасателей. Были поставлены в известность все службы экстренного реагирования округа и дежурный морского отряда. В результате совместных поисков в камышах между первым и вторым мысом был обнаружен пострадавший», — говорится в сообщении.

Оказалось, что 45-летний рыбак провалился примерно в 100 метрах от берега, смог выбраться на лед и проползти примерно 70 м в сторону берега, где и был обнаружен.

Спасатели совместно с пожарными транспортировали пострадавшего на берег и передали медикам. У мужчины констатировали переохлаждение, оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.