Житель Нязепетровского района зарезал друга, когда тот вез его домой

Бездыханного потерпевшего в окровавленной куртке нашел местный уполномоченный

В Нязепетровском районе по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве, 66‑летний мужчина зарезал своего 60‑летнего товарища, когда тот вез его домой, сообщили в пресс-службе полиции.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 1 июня, в ночь на 2‑е истекшего кровью потерпевшего нашел местный участковый: находясь на служебном дежурстве, он увидел съехавший в кювет Volvo, внутри было тело мужчины в окровавленной куртке. При осмотре места происшествия стало очевидно, что смерть носит криминальный характер.

Вскоре подозреваемый был задержан у себя дома оперативниками уголовного розыска. Следователями СК возбуждено уголовное дело об убийстве.

«Установлено, что потерпевший, находясь в сознании, с целью сообщить о преступных действиях фигуранта начал двигаться на автомобиле к территориальному отделу полиции, однако по пути скончался и съехал с дороги, где и был впоследствии обнаружен», — рассказали в отделе СКР по Верхнеуфалейскому округу.

В настоящее время следователем назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы.