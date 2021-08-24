Житель Нязепетровска предстанет перед судом за убийство жены на глазах дочери

У мужчины обнаружили психическое расстройство на фоне употребления алкоголя

В Челябинской области перед судом предстанет житель Нязепетровска, жестоко расправившийся со своей супругой на глазах ребенка. Он обвиняется в убийстве и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (п. «д» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 150 УК РФ). Утверждено постановление о принудительном лечении мужчины, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в сентябре прошлого года житель Нязепетровска распивал спиртное вместе со своей женой. Затем он нанес ей множественные удары по голове и телу. Также мужчина требовал, чтобы дочь также избивала женщину.

«Согласно экспертному исследованию, у мужчины на фоне имеющегося синдрома зависимости от употребления алкоголя развилось временное психическое расстройство, в связи с чем он нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело рассмотрит Челябинский областной суд.