Житель Московской области пытался провезти в Магнитогорск почти килограмм наркотика

Его задержали в поезде

В Самарской области полицейские линейного отдела МВД России на транспорте в результате обхода состава задержали 21-летнего жителя города Королева, который вез в Магнитогорск почти килограмм наркотика. Запрещенное вещество парень намеревался сбыть через закладки, сообщили в пресс-службе МВД России.

Полицейские сели в поезд, следовавший из Москвы в Челябинск, на станции Сызрань, и начали обход состава. Один из пассажиров при виде правоохранителей заметно занервничал, и они решили досмотреть его. В рюкзаке, принадлежащем 21-летнему парню, оказалось два запаянных пакета с веществом белого цвета. Парня сняли с рейса и доставили в отдел полиции для разбирательств.

Экспертиза показала, что подозреваемый перевозил эфедрон. Безработный задержанный рассказал, что в мессенджере ему предложили «легкий» заработок, и он согласился. Далее по указке оператора он отправился на одну из дач в Щелково, забрал из тайника два пакета с наркотиком, доехал на поезде до Рязани и купил билет на поезд до Челябинска. После он планировал отправиться в Магнитогорск, чтобы расфасовать наркотик и сбыть через тайники.

В его отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ о незаконном приобретении и перевозке запрещенных веществ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.