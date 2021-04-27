Житель Миасса пойдет под суд за серию убийств

Жертвами преступлений стали шесть мужчин

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Миасса. Он обвиняется в серийных убийствах. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области

Установлено, что в течение 2020 года обвиняемый под предлогом распития спиртного предлагал мужчин без определенного места жительства составить ему компанию. После этого мужчина отводил своих жертв в малолюдные места, где наносил им удары молотком по голове.

Следователями установлено шесть таких эпизодов. В отношении миасца были возбуждены уголовные дела по пунктам «а», «в», «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия»). Он признан вменяемым.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

