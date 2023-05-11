Житель Миасса пойдет под суд за ловлю рыбы в Ильменском заповеднике

Незаконный улов оценили в 50 тысяч рублей

59-летний житель Миасса решил порыбачить на особо охраняемой территории Ильменского заповедника. Причем делал он это запрещенным способом — с помощью сети. Так мужчина нанес ущерб природе более чем на 50 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемого, возвращавшегося с рыбалки на мотоцикле, заметили сотрудники полиции и работники заповедника. В это время на территории проходил рейд. У миассца, помимо сети, нашли незаконный улов: щук, карасей, окуней и чебаков.

Полиция возбудила уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов (часть 1 статьи 256 УК РФ). С подозреваемого взяли обязательство о явке.

Напомним, ранее в Магнитогорске задержали поджигателя сухой травы. Нарушитель находился в состоянии опьянения.