Житель Миасса потерял 1,5 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Взять кредит он уговорил и своего друга

В Миассе в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 38‑летний мужчина, который сообщил, что потерял 1,5 миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший уточнил, что ему позвонил якобы брокер и предложил дополнительный заработок. Мужчина согласился и под диктовку установил необходимое приложение и совершил первый платеж. В личном кабинете он увидел, как его прибыль возросла, и решил увеличить сумму, чтобы получить еще больше. Он взял кредит, а также убедил оформить заем своего друга, пообещав, что быстро вернет ему деньги. Мужчина согласился, и вместе они перевели якобы на счет потерпевшего 1,5 миллиона рублей. Однако после этого вывести прибыль не удалось, и миасец обратился в полицию.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовно дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Полицейские вновь напоминают южноуральцам о том, что не стоит доверять незнакомцам, которые обещают быстрый и большой заработок. Кроме того, сотрудники добросовестных компаний обычно не обзванивают людей и не предлагают им стать участниками выгодной финансовой программы.