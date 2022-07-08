Житель Миасса пошел под суд за производство мефедрона в собственной нарколаборатории

Обвиняемый за криптовалюту продавал наркотики через интернет

Красноармейский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Миасса, обвиняемого в производстве и продаже наркотиков, сообщили Первому информационному агентству в пресс-службе регионального надзорного органа.



По данным следствия, обвиняемый с августа 2021-го по февраль 2022 года в своем гараже в Миассе сварил 700 граммов мефедрона.

В феврале мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД Красноармейского района по дороге в Курган, где он хотел продать около 550 граммов запрещенных веществ.

При проведении обыска в доме у наркодельца полицейские изъяли 500 тысяч рублей и оставшуюся часть мефедрона. Также в ходе расследования узнали, что у задержанного имеется собственный наркотический интернет-магазин. Покупатели расплачивались с ним криптовалютой, общая стоимость которой составила около 460 тысяч рублей.

Софья Петрова