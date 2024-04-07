Житель Миасса получил ожоги при пожаре в гараже

Мужчина проводил сварочные работы

Сегодня, 7 апреля, в Миассе Челябинской области в одном из гаражных кооперативов случился пожар. Возгорание произошло, когда владелец одного из боксов проводил сварочные работы в смотровой яме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров. В результате пострадал сам гаражный бокс, а также находящиеся там два автомобиля и два мотоцикла.

Владельца гаража с ожогами направили в больницу.

«Гараж — зона особого риска. Соблюдение правил безопасности, хранения веществ и материалов, проведения ремонтных работ поможет избежать нештатной ситуации!»— напомнили в ведомстве.