Житель Миасса похитил сотовый телефон стоимостью 40 тысяч рублей

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Накануне днём в Миассе Челябинской области в Отдел полиции обратился местный житель с заявлением о пропаже сотового телефона. Он пояснил правоохранителям, что оставил телефон в такси. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

В ходе проведения необходимых мероприятий полицейские выяснили, что следом за потерпевшим в такси сел другой местный житель, 1992 года рождения. Он увидел сотовый телефон в салоне и решил присвоить его. Гаджетом мужчина распорядился по своему усмотрению.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до двух лет»,— рассказала «Первому областному» специалист направления по связям со СМИ ОМВД России по Миассу Ольга Суханова.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.