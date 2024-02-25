Житель Миасса похитил со склада магазина сигареты на 43 тысячи рублей

Мужчина задержан

В отдел полиции Миасса обратился представитель торговой сети с заявлением о краже сигарет со склада. По его словам, ущерб составил более 43 тысяч рублей. Правоохранители, работая по заявлению, задержали подозреваемого в совершении преступления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемым оказался 37-летний местный житель. Он признался в содеянном и рассказал, что увидел открытую дверь на склад и, удостоверившись в отсутствии сотрудников, украл несколько десятков блоков.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, — лишение свободы на срок до пяти лет. Мужчину оставили под подпиской о невыезде.