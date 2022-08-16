Житель Миасса оформил кредит на полмиллиона рублей и перечислил деньги мошенникам

Полицейские разыскивают злоумышленников

Житель Миасса оформил кредит в размере 530 тысяч рублей и перевел деньги на якобы резервные счета вместе со своими сбережениями. Только выполнив все операции, мужчина позвонил в банк, где ему сообщили о совершенном против него мошенничестве. Потерпевший обратился в полицию, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

40-летний мужчина пояснил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что мошенники подали заявку на оформление кредита от его имени и, чтобы обезопасить средства на существующем счету, необходимо перевести их на резервный счет. Потерпевший ответил, что заявку на кредит не подавал и прекратил разговор. Однако мошенники на этом не остановились.

«Через некоторое время жителю Миасса снова позвонили и сообщили, что его расчетный счет заблокирован. Тогда потерпевший решил проверить данную информацию, но приложение в телефоне не работало. Лжесотрудник безопасности предложил позвонить в банк по номеру, который он продиктует. Послушав мошенника, мужчина позвонил по указанному номеру и в процессе разговора продиктовал все свои данные, тем самым оформив кредит на 530 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Все деньги, включая собственные сбережения, мужчина перевел на указанные мошенниками счета. Только после этого он решил позвонить по номеру, указанному на банковской карте, где ему сообщили, что никаких блокировок не было, кредит оформлен, а его обманули мошенники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления.