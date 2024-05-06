Житель Миасса лишился около 1,3 млн рублей из‑за мошенников

Мужчина сообщил им коды от «Госуслуг»

Житель Миасса, поддавшись обману, сообщил мошенникам коды от «Госуслуг» и лишился около 1,3 миллиона рублей, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

58-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником оператора сотовой связи. Злоумышленник предложил продлить истекающий договор на оказание услуг связи, потерпевший сообщил мошеннику коды от портала «Госуслуги». Злоумышленник получил доступ к порталу и продолжил манипулировать мужчиной.

«Используя психологические приемы, аферисты вынудили мужчину снять со своего банковского счета накопления и перевести их на указанные счета. Южноуралец лишился 1 миллиона 294 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские призывают южноуральцев никогда не сообщать звонящим коды из поступающих СМС-сообщений, кем бы они ни представлялись.