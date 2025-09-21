Житель Миасса «инвестировал» мошенникам более полумиллиона рублей

Незнакомец пообещал мужчине легкую, но большую прибыль

Мошенники обманом выманили у 54-летнего жителя Миасса свыше полумиллиона рублей. Злоумышленники предложили мужчине большую прибыль от инвестиций, но денег потерпевший так и не дождался, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейским миасец рассказал, что ему поступил звонок от неизвестного, который предложил получить неплохую прибыль от инвестиций. От него требовалось лишь перевести деньги на определенный счет и ждать. «Брокер» использовал профессиональные термины и обещал, что инвестированные средства вернутся на банковский счет мужчины вместе с прибылью. Окрыленный южноуралец выполнил все требования. Время шло, а счет не пополнялся. Тогда он понял, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). Полицейские просят жителей Челябинской области быть бдительными и не доверять незнакомцам, обещающим большую и легкую прибыль.