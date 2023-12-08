Житель Миасса «инвестировал» 2,6 млн кредитных рублей

За возврат денег мошенники потребовали перевести им еще порядка 400 тысяч

Житель Миасса нашел в интернете рекламу о заработке в одной из крупнейших нефтегазовых компаний страны, перешел по ссылке, зарегистрировался — и стал одним из пострадавших от пседоброкеров. Ущерб 55-летнего мужчины превысил два с половиной миллиона, причем все деньги — кредитные, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Потерпевшему перезвонил неизвестный, пообещал гарантированный доход и убедил вложить сбережения в «акции надежной компании». Собственных накоплений у него не было, первоначальный взнос он сделал с кредитной карты, а потом оформил еще несколько кредитов на общую сумму 2 миллиона 590 тысяч рублей.

«Когда миасец попытался получить деньги обратно, аферисты придумали историю о том, что его вложения и прибыль должны были доставить наличными, прибегнув к помощи инкассаторов, но позже оказалось, что „инвестор“ назвал неверное кодовое слово и инкассаторы с деньгами возвращаются обратно. Исправить ошибку будет стоить еще 380 тысяч», — рассказали в полиции.

Только на этом этапе мужчина осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился к правоохранителям. По данному факту возбуждено уголовное дело.