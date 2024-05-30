Житель Магнитогорска заплатил миллион рублей за повторное пьяное вождение

Мужчина продал машину, которая являлась предметом преступления

Магнитогорца наказали за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Южноуралец заплатит миллион рублей, сообщает прокуратура региона.

Напомним, 15 января мужчина в нетрезвом состоянии управлял автомобилем Toyota Corolla и отказался от медосвидетельствования. Ранее он уже привлекался за управление в пьяном виде. Магнитогорец продал автомобиль. Но поскольку машина являлась предметом преступления, суд конфисковал денежную сумму, эквивалентную стоимости автомобиля.

«Осужденный обжаловал решение суда и предоставил соглашение к договору купли-продажи, в нем продавец и покупатель определили стоимость автомобиля в 350 тысяч рублей. По словам магнитогорца, машина была в неисправном состоянии», — отметили в ведомстве.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда сочла доводы осужденного несостоятельными и оставила приговор без изменения.