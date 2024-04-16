Житель Магнитогорска упал в реку Урал

Друзья побоялись лезть в воду, чтобы помочь пострадавшему

В Магнитогорске во время прогулки по набережной мужчина оказался в реке Урал. Его друзья побоялись лезть в воду самостоятельно, но сумели сориентироваться и позвонили по номеру 112, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

«Подробности ЧП друзья пострадавшего рассказать не смогли, только сообщили, что внезапно товарищ перевалился за перила набережной и рухнул в воду. К приезду спасателей пострадавший смог самостоятельно выбраться из воды и даже подняться обратно на набережную. Бойцы местного отряда осмотрели неосторожно открывшего купальный сезон мужчину, обработали и перебинтовали израненные руки и передали бригаде скорой медицинской помощи», — рассказали спасатели.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.