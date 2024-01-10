Житель Магнитогорска украл с вышек сотовой связи батареи на 700 тысяч рублей

Похищенное мужчина продавал

Оперативники Нагайбакского района задержали 32-летнего жителя Магнитогорска по подозрению в краже (часть 2 статьи 158 УК РФ) аккумуляторных батарей, подключенных к базовым станциям сотового оператора, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, мужчина намеренно приезжал в Нагайбакский район из Магнитогорска, чтобы красть батареи на башнях-ретрансляторах. Ущерб составил 700 тысяч рублей.

Похищенное мужчина продавал в родном городе, а деньги пустил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.