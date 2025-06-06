Житель Магнитогорска украл из сквера скамейки

Правда, увезти далеко их не смог — гражданина задержала полиция

В начале мая 39-летний житель Магнитогорска перепил спиртного и решил поживиться городским имуществом, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Распивая спиртное в сквере Чайковского на улице Пионерской, мужчина решил похитить скамейки. Он подогнал служебный автомобиль, погрузил туда пять скамеек и уехал», — рассказывают в пресс-службе.

Все случилось ночью. И полиция обратила внимание на неуверенную езду мини-грузовика по пустынной дороге. Машину остановили, а при досмотре мужчина сознался, что везет городское имущество.

Два года назад водителя уже ловили за управление автомобилем в пьяном виде. На этот раз на мужчину завели сразу два уголовных дела — за нарушение ПДД и за кражу.