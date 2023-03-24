Житель Магнитогорска ударил ножом незнакомца за чтение стихов

Произошло все в одном из баров города

Жителю Магнитогорска предъявили обвинение в покушении на убийство. ЧП произошло 22 марта вечером в одном из баров города, сообщает пресс-служба СК России по Челябинской области.

Конфликт произошел в питейном заведении, нападавшему не понравилось, что один из гостей продолжительно и громко декламировал стихи. Следователи уточнили, что ранее участники ссоры знакомы не были и оба находились в состоянии опьянения.

«Он нанес мужчине несколько ножевых ранений, после чего покинул место происшествия. Обвиняемый задержан сотрудниками Росгвардии, потерпевшему оказывается медицинская помощь в лечебном учреждении», — прокомментировали в СК России по Челябинской области.

Следователь СК направил в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.