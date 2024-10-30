Житель Магнитогорска ударил ножом доставщика продуктов

До нападения злоумышленник отобрал у потерпевшего телефон

В Магнитогорске полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на доставщика продуктов. Мужчина отобрал у потерпевшего телефон, а когда тот оказал сопротивление, ударил его ножом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел на проспекте Карла Маркса. Информацию о случившемся передали всем наружным нарядам. Нападавшего удалось задержать по горячим следам.

«Полицейские подробно опросили свидетелей и очевидцев. Получив приметы нападавшего и узнав направление, в котором тот скрылся, полицейские смогли задержать злоумышленника. Им оказался 29‑летний ранее судимый магнитогорец», — рассказали в пресс-службе.

Нож изъят. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

В Челябинске между тем задержали мужчину, который напал с ножом на случайного прохожего.